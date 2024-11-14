Десять молодых специалистов пришли работать в областной онкодиспансер за три месяца

Штат областного онкологического диспансера за три месяца пополнился десятью кадрами. Эти молодые специалисты — онкологи и рентгенолаборанты, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Молодые специалисты, которые в течение года с момента получения квалификации трудоустроились в учреждение на позицию, соответствующую этой квалификации, получают выплаты. Их размер составляет 15 тысяч рублей для специалиста с высшим образованием и семь тысяч рублей для специалиста со средним профессиональным образованием.

Выплата устанавливается на три года с момента трудоустройства при условии заключения трудового договора по основному месту работы и занятия как минимум одной ставки.

Также молодые специалисты в Подмосковье могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья в размере 20 тысяч рублей.