Десять тысяч человек посетили ледовые спектакли в выходные в Подмосковье

Десять тысяч человек посетили первые в этом зимнем сезоне ледовые спектакли в Подмосковье. Они прошли в минувшие выходные, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

В субботу спектакли прошли в Мытищах и Дмитрове, в воскресенье — в Химках и Красногорске. Для жителей и гостей региона выступили Ирина Слуцкая и Евгений Плющенко. Они представили постановку на льду «Двенадцать месяцев» и шоу «Сказки Евгения Плющенко».

Седьмого декабря выступление с участием Слуцкой собрало три с половиной тысячи зрителей, с участием Плющенко — полторы тысячи человек. Такое же количество зрителей посетили выступления артистов 8 декабря.

Следующие спектакли пройдут в пятницу и выходные в Дубне, Волоколамске, Лобне, Егорьевске и Павловском Посаде.