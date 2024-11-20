Десять жителей Подмосковья выиграли по тысяче рублей за передачу показаний счетчиков по телефону

Так, победу одержали следующие лицевые счета: 33862430, 88692362, 91132677, 81748138, 33112048, 80566101, 32525183, 33819274, 31519170, 39024434. Победители получат по тысяче рублей для оплаты ЖКУ.

Для участия в акции нужно с 15 по 25 число месяца передать показания счетчиков по телефону МосОблЕИРЦ: 8 (499) 444-01-00. Во время звонка на указанный номер голосовой помощник задаст вопрос: «Скажите, что вас интересует?». На него следует ответить: «Показания». После этого нужно будет продиктовать номер лицевого счета и передать показания счетчиков. Следующих победителей акции определят в декабре.