Детеныши харзы родились в Центре воспроизводства редких видов животных в Подмосковье

В Центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамске появились на свет детеныши редкого вида куньих — харзы. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, у обитателей центра — 10-летнего самца Мартина и 6-летней самки Эльзы — родились двое детенышей. Сейчас им около трех месяцев. Совсем недавно они начали покидать пределы своего домика.

В ведомстве подчеркнули важность этого события: харза — вид, находящийся под угрозой. Поэтому за состоянием здоровья детенышей внимательно следят специалисты центра воспроизводства.

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