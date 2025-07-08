Похожее на волка животное, разгуливающее по деревне Шатуры, отловили и поместили в приют

В Шатуре отловили необычное животное, похожее на волка, которое разгуливало по деревне Воютино. Зверя поместили в приют, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее жители деревни сообщили, что в населенном пункте замечено необычное животное. На место выехали специалисты службы отлова бездомных собак и поймали зверя.

Выяснилось, что необычное животное — волкособ. Его хозяин сейчас находится за границей, и установить все обстоятельств безнадзорного содержания питомца пока сложно. По факту случившегося началась проверка с целью привлечения владельца к ответственности за нарушение норм содержания и выгула животных.

На улице волкособ не проявлял агрессию ни к людям, ни к другим животным. В настоящее время его обследуют ветеринары.

До этого в министерстве рассказали об итогах фестиваля по пристройству бездомных животных «Юна-Фест», который прошел в Подольске.