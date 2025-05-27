Дети из Подмосковья отдохнут в летних лагерях на Черноморском побережье

Более 1 тыс. детей из Подмосковья отправятся в летние лагеря на Черноморском побережье в первую смену. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Ежегодно летняя оздоровительная кампания в регионе охватывает более 100 тыс. детей. В лагерях на Черноморском побережье по бесплатным путевкам проведут летние каникулы более 4 тыс. ребят из нашего региона», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Отдых организуют в лагерях «Медвежонок» в Анапе, «Золотой колос» и «Созвездие» в Адлере. Право на бесплатные путевки есть у детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, ими обеспечиваются дети участников специальной военной операции. В учреждениях их ждут пятиразовое питание, спортивные и творческие занятия и не только. Подать заявление на получение путевки можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.