Дети из семей участников СВО посетили цирковое представление в Подольске

В микрорайоне Климовск в Подольске прошло цирковое представление, которое смогли посетить дети участников специальной военно операции. Об этом рассказали в администрации округа.

Так, в округ приехал цирк шапито «Марсель». Представление смогли бесплатно посетить дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети из семей участников СВО.

Зрители увидели выступления воздушных гимнастов под куполом, сложные акробатические номера, виртуозное жонглирование и иллюзионные трюки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить зимой областные парки.