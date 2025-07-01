Дети участников СВО из Подольска отправились на отдых в лагерь «Литвиново»
В лагерь «Литвиново» отправились 13 детей из Подольска
Фото: [t.me/podolskadm]
Тринадцать детей участников СВО из Подольска отправились на отдых в лагерь «Литвиново». Смена продлится с 1 по 14 июля, рассказали в администрации округа.
До этого в лагере прошел правовой квест . Его организовала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
Ребятам из Подольска от семи до 15 лет. Их ждет насыщенная программа с образовательными, спортивными, культурными мероприятиями. Детей обеспечат пятиразовым питанием.
На территории лагеря обустроены тренажерный зал, теннисный корт, спортзалы для игры в волейбол и баскетбол, ролледром, бильярдный клуб, два бассейна и поле для мини-гольфа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в округе откроется после ремонта главный корпус гимназии им. Подольских курсантов.