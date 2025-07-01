Губернатор Подмосковья: главный корпус гимназии им. Подольских курсантов откроется после ремонта 1 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капремонта в главном корпусе гимназии им. Подольских курсантов. Работы ведутся с прошлого года.

«Я хотел поблагодарить не только строителей, но и сказать спасибо родителям, учителям, которые нас поддержали, художникам, которые реализовали в гимназии свой проект. Это очень приятно, потому что она стала уникальной, редко где такое увидишь. Важно, что здесь дружный педагогический коллектив, от этого очень многое зависит. Знаю, что дети хорошо закончили учебный год, учителя их хвалят. Уже 1 сентября 30 обновленных классов распахнут свои двери для 930 гимназистов», — сообщил губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

В корпусе отремонтировали фундамент, цоколь, кровлю, окна, двери, лестницы, потолки, межэтажные перекрытия и фасад. Также обновили инженерные системы и закупили оборудование для актового зала и пищеблока, инвентарь для спортзала.

Кроме того, на стадионе обновили беговые дорожки, уложили искусственное покрытие на футбольном поле и установили тренажеры. Помимо этого, благоустроили сквер Подольских курсантов и отреставрировали музей, посвященный курсантам, и музей этнографии.

«Конечно, у гимназии удивительный фасад, который отражает направление нашей патриотической деятельности. А на стенах — наша усадьба Ивановское, Дубровицкая церковь, культурные центры, а также градообразующие предприятия. Здесь живет история, здесь живут традиции», — отметила директор гимназии Наталья Квашенникова.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Так, фасад здания украшает панно, посвященное подвигу Подольских курсантов. В его оформлении принимала участие творческая мастерская художника Алексея Шилова. А внутри корпуса мастера расписали стены картинами с историей Подольска.

После капремонта в корпусе откроют кадетский класс под патронажем Следственного комитета Подмосковья, математические классы и новые кружки.

Ранее губернатор рассказал об открытии в Подольске первого роботизированного распределительного центра «Магнита».