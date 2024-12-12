Детсад при третьей школе поселка Пограничный капитально отремонтируют в Серпухове

Детский сад при средней школе №3 поселка Пограничный капитально отремонтируют в Серпухове, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Двухэтажное здание дошкольного учреждения было построено в 1986 году. Его общая площадь составляет почти две тысячи квадратных метров. Объект отремонтируют за счет средств регионального бюджета.

В рамках ремонта в здании приведут в порядок фасад и кровлю, заменят сантехнику и инженерные коммуникации, установят новые окна и двери, проведут внутреннюю отделку комнат, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить ремонтные работы планируется до сентября следующего года, чтобы садик открылся ко Дню знаний.