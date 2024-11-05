Детская поликлиника открылась после ремонта в Шатуре

Детская поликлиника открылась после завершения ремонтных работ в Шатуре, передает Министерство здравоохранения Московской области. Учреждение расположено на улице Строителей.

На ремонт в учреждении направили около двадцати миллионов рублей. В здании обустроили удобные зоны ожидания и игровую комнату, обновили кабинеты узких специалистов, физиотерапии, неотложной помощи, вакцинации, забора анализов.

В поликлинике оказывают помощь более чем шести с половиной тысячам маленьких жителей. Здесь работают педиатры, стоматологи, невролог, оториноларинголог, окулист и хирург травматолог-ортопед.