Детская школа искусств в Чехове откроется после капремонта в 2025 году

Детская школа искусств, расположенная на улице Чехова в Чехове, откроется после капремонта в следующем году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы на объекте ведутся по госпрограмме за счет бюджетных средств. Рабочие уже на 50% выполнили демонтаж конструкций. Также с площадки вывозят строительные отходы.

Площадь учреждения превышает 1,6 тысячи квадратных метров. В рамках ремонта в нем проведут кровельные и фасадные работы, обустроят входные группы, обновят отопительную и вентиляционную систему.

Прилегающую территорию благоустроят, для занятий закупят новое оборудование и мебель.