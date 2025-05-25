Детские лагеря Подольска готовы к летнему сезону

Два муниципальных детских лагеря Подольска – «Ромашка» и «Родина» – успешно прошли комплексную проверку и готовы к приему детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Межведомственная комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации, Роспотребнадзора, МЧС, полиции и Росгвардии, тщательно проверила все аспекты работы лагерей. Особое внимание уделили состоянию инфраструктуры, программам воспитательной работы, соблюдению санитарных норм и, конечно, мерам безопасности.

Отметили, что первые смены стартуют уже в начале июня. Этим летом в оздоровительных центрах смогут отдохнуть более 1700 ребят. В настоящее время запись в лагеря продолжается. У родителей еще есть возможность обеспечить детям активный и познавательный летний отдых.

Ранее эксперты Роспотребнадзора поделились правилами подготовки ребенка к поездке в лагерь.