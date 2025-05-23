Эксперты Роспотребнадзора поделились правилами подготовки ребенка к поездке в лагерь

Эксперты советуют подойти к сборам ответственно. В первую очередь необходимо написать список необходимых вещей в двух экземплярах. Один перечень родители оставляют себе. Второй — кладут в сумку ребенка. Это поможет быстро сориентироваться, какие вещи были переданы в лагерь. Каждую вещь лучше промаркировать: подписать или приклеить наклейку. Тогда ребенок будет точно знать, что ему принадлежит.

«Если вы решили взять с собой технику — смартфоны, планшеты или ноутбуки, — выбирайте недорогие модели. Детям свойственно терять или случайно повредить дорогую технику, поэтому лучше не рисковать», — посоветовали специалисты.

Эксперты рекомендуют родителям провести профилактическую беседу с детьми о правилах личной гигиены: о важности чистки зубов и умывания, о мытье рук перед приемом пищи и после посещения туалета. Дети должны понимать, что могут пользоваться только своими предметами, например, зубными щетками, полотенцами или губками.

Эксперты советуют не передавать детям в лагерь продукты, которые быстро портятся. Мясные и рыбные продукты, кондитерские изделия, соки в больших упаковках и лимонады — эти продукты рекомендовано исключить. В детских лагерях чаще всего следят за питанием, поэтому в передаче еды необходимости нет.

Ранее психолог Абравитова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какое занятие найти для ребенка на период летних каникул, чтобы отвлечь его от гаджетов.