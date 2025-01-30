Детский омбудсмен Подмосковья поддержала инициативу о разрешении детям самостоятельно менять необычные имена

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддержала инициативу о том, чтобы разрешить детям самостоятельно менять необычные имена. Об этом она рассказала АГН «Москва» .

Ранее соответствующая инициатива поступила от вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. По его словам, дети могут становиться жертвами буллинга из-за своих необычных имен, и органам ЗАГС следует разрешить изменять такие имена без согласия родителей в случае подтверждения факта травли.

«Полностью поддерживаю эту инициативу. Действительно, такая проблема есть, хотя ситуация не очень распространенная», - отметила Мишонова.

Она рассказала, за всю ее практику ей поступило только одно подобное обращение от ребенка. Родители дали мальчику неблагозвучное имя. Ребенок сильно стеснялся и хотел его поменять, но не мог, так как на тот момент ему не было 14 лет.

Мишонова рассказала, что сейчас разрешить смену имени и фамилии до 14 лет могут только родители или усыновители. У опекунов такого права нет. По ее словам, следует предусмотреть возможность смены имени по инициативе ребенка и в таком случае, к примеру, с согласия органов опеки.