Детский сад на 420 мест построят в микрорайоне Птицефабрика в Томилино
Фото: [проектное решение]
Новый детский сад на 420 мест возведут в микрорайоне Птицефабрика в Томилино под Люберцами, передает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Площадь учреждения превысит семь тысяч квадратных метров. В нем обустроят групповые ячейки с буфетами и спальными комнатами. Также построят залы для занятий творчеством, музыкой, физкультурой, медицинский и пищевой блоки.
На территории. прилегающей к зданию садика, появятся зоны с игровыми и спортивными площадками.
В садике смогут разместиться семнадцать групп воспитанников и около восьмидесяти человек персонала. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2028 году.