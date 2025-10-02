Детский сад появится в ЖК «Публицист» в Пушкинском округе

В Пушкинском округе компания DOGMA построит детский сад, рассчитанный на 300 мест, в составе ЖК «Публицист», работы пройдут в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На объекте на 80% завершили монолитные работы. Подрядчика на выполнение работ по каменной кладке, возведению кровли и светопрозрачных конструкций уже определили. В новом трехэтажном учреждении разместят групповые ячейки, музыкальный и спортивный залы, современный медицинский блок. На прилегающей территории появятся игровые площадки для разных возрастных групп, зоны для занятий спортом, а также зоны для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.