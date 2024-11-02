Детский сад в ЖК «Яуза парк» достроят в 2025 году

Детский сад на 225 мест, который возводится на территории жилого комплекса «Яуза Парк» в Мытищах, планируют достроить в следующем году. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 40%. Рабочие установили монолитные железобетонные и каменные конструкции.

Площадь трехэтажного садика составит почти пять тысяч квадратных метров. В нем обустроят помещения для игр и сна, залы для занятий музыкой и физкультурой, буфет и медицинский кабинет.

На территории, прилегающей к зданию, создадут зоны для отдыха с теневыми навесами, а также игровые и спортивные площадки.