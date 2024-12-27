Детский сад ввели в эксплуатацию на территории ЖК «Героев» в Балашихе

В Балашихе на территории жилого комплекса «Героев» ввели в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 220 мест, соответствующее разрешение получила компания «Главстрой Регионы». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь социального объекта составляет более 3 тыс. кв. м. В нем обустроили все необходимое для комфортного пребывания и всестороннего развития детей, на прилегающей территории разместили игровые и спортивные площадки. На территории жилого комплекса уже открыт один детский сад, также ведется строительство школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.