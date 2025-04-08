Детский спортивный турнир «Юный футболист» прошел в Химках
Турнир «Юный футболист» провели в подмосковных Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках организовали детский спортивный турнир «Юный футболист», его участниками стали 50 юных спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Надеюсь, что таких мероприятий в Химках будет как можно больше. Хочется отметить команду активистов „Молодой Гвардии“, которая прекрасно помогла в проведении мероприятия», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.
Победу в соревнованиях одержали команды детских садов — «Бусинка-1» и «Ромашка». Для участников турнира также организовали викторину, квест и полосу препятствий. Муниципальный депутат Татьяна Кавторева подчеркнула, что в Химках регулярно проводят тематические мероприятия, в том числе спортивной направленности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.