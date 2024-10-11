Детский стационар МОЦОМД капитально отремонтируют до 2027 года

Капитальный ремонт стартует в детском стационаре МОЦОМД в следующем месяце. Завершить работы планируется до 2027 года, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Стационар построили в 1986 году. В рамках ремонта в здании заменят коммуникации, оборудуют систему кондиционирования, обновят фасад и входную группу.

Учреждение рассчитано на 413 мест. В ходе ремонта шестиместные палаты переоборудуют на двухместные с индивидуальным санузлом. В результате коечный фонд сократится на 169 мест. Также расширят отделение анестезиологии-реанимации и увеличат число операционных с трех до шести.

Сначала в порядок приведут правую часть здания, затем — левую. На период ремонта отделения педиатрии и нейрохирургии переведут в другие стационары. Остальные отделения продолжат работать, но в сокращенном виде.