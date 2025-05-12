Детский турнир по мини-футболу провели в подмосковных Химках

В Химках прошел детский турнир по мини-футболу, посвященный участнику Великой Отечественной войны, заслуженному мастеру спорта СССР Юрию Ныркову, его участниками стали шесть команд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Поздравляю ребят и тренерский состав с заслуженными наградами! Огромная благодарность организатором турнира за возможность проводить досуг с пользой», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

В рамках мероприятия участникам рассказали о биографии Ныркова. Он воевал на Украинских фронтах и был удостоен множества наград. Так, он является Кавалером орденов Великой Отечественной войны I степени (дважды) и II степени, ордена «Красной Звезды» и не только.

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