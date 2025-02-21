Детскому клиническому центру имени Л. М. Рошаля исполнилось полгода, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Учреждение было торжественно открыто 21 августа 2024 года.

С начала работы в центре оказали помощь примерно 80 тыс. детей. В консультативно-диагностическом центре приняли свыше 60 тыс. пациентов. Телемедицинские консультации провели для 8,5 тыс. детей. Кроме того, свыше 10 тыс. пациентов получили помощь в стационаре.

В учреждении за полгода провели свыше 5 тыс. операций. В Центре критических состояний зафиксировали более 1,5 тыс. обращений по поводу детей, находящихся в тяжелом состоянии.

Центр является флагманским проектом в сфере здравоохранения Подмосковья. В нем работают врачи со всей страны. Здесь будут оказывать стационарную помощь 25 тыс. детей в год, амбулаторную — 135 тыс. пациентов.

Ранее сообщалось, что в ДКЦ им. Рошаля прошел круглый стол, в котором приняли участие зампред Правительства РФ Татьяна Голикова, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.