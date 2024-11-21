Детскую поликлинику на 220 мест построят в Звенигороде

Детскую поликлинику, рассчитанную на 220 мест, построят в Звенигороде, передает Министерство строительного комплекса Московской области. Объект возведут за счет бюджетных средств.

Кабинеты в новой поликлинике будут расположены так, чтобы пациентам было просто найти нужное помещение и чтобы в здании не образовывались очереди.

Врачи самых востребованных специальностей будут принимать пациентов на нижних этажах. На верхних обустроят кабинеты профильных специалистов и зону диагностики. Учреждение оснастят самым современным оборудованием.

Ввести новую поликлинику в эксплуатацию планируется в 2026 году.