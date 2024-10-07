Девять дорог отремонтировали в Химках

Девять дорог было отремонтировано в Химках в рамках текущего сезона, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели на пяти муниципальных и четырех региональных дорогах. Общая протяженность участков составила девять и шесть километров соответственно.

К примеру, привели в порядок участок Вашутинского и Международного шоссе, Молодежного проезда, Юбилейного проспекта, Пролетарской улицы.

Благодаря проведению работ проезд до социальных учреждений стал удобнее для более чем двухсот жителей городского округа.