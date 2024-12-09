Девять катков с искусственным льдом открыли в Подмосковье на выходных

Девять катков с искусственным льдом открыли в Подмосковье на минувших выходных, передает Министерство благоустройства Московской области. Таким образом, в регионе теперь действует 35 таких точек.

Новые катки открыли в Парке им. Островского в Ступино, в Парке им. Лазутиной в Одинцово, в Парке на набережной им. Менделеева в Дубне, в городском парке Раменского, на Советской площади в Чехове, в Юбилейном сквере в Химках, а также в центральных парках Долгопрудного, Лобни и Богородского округа.

С начала месяца катки региона посетили свыше 60 тысяч человек. Всего в течение декабря в области заработают 39 катков с искусственным льдом.