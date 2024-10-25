Девушка и подросток погибли в результате пожара в частном доме под Ногинском

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара, который произошел в частном доме под Ногинском. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел минувшей ночью в доме, расположенном в деревне Молзино Богородского округа. При пожаре погибли девушка в возрасте 23 лет и ее брат-подросток — мальчику было 14 лет. Мать погибших госпитализировали с ожогами.

По данному факту в регионе возбудили уголовное дело. Согласно предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности проводки, однако точные причины станут известны после пожарно-технической экспертизы.