В Кашире арестовали курьера телефонных мошенников, похитивших у ветерана 185 тыс. руб.

В Кашире заключили под стражу 18-летнего молодого человека, который работал курьером телефонных мошенников. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

«Сегодня суд с учетом позиции представителя Каширской городской прокуратуры заключил молодого человека под стражу до 22 декабря 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленник был членом организованной группы мошенников, которые похитили у ветерана Великой Отечественной войны в возрасте 101 года 185 тыс. руб.

В прокуратуре напомнили жителям, что официальные организации никогда не отправляют курьеров для получения денежных средств, банковских карт или личных документов. Сотрудники правоохранительных органов не просят переводить деньги на сторонние счета под предлогом «безопасности».

