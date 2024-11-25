Девушку с инсультом спасли в Детском центре имени Рошаля

Девушку-подростка с геморрагическим инсультом спасли в Детском клиническом центре имени Рошаля. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 16 лет. В ходе обследования было установлено, что у пациентки артериовенозная мальформация сосудов головного мозга — вены и артерии переплелись и образовали клубок, в котором лопнул один из сосудов. В результате произошло кровоизлияние в мозг.

Специалисты ввели в лопнувший сосуд специальное вещество, чтобы заклеить место разрыва. Операция длилась три часа и прошла успешно. Пациентку уже выписали.