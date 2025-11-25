Диспансеризацию в Подольской областной клинической больнице с января прошли 160 тыс. жителей
Более 160 тыс. человек прошли диспансеризацию в Подольской ОКБ с начала года
Фото: [t.me/podolskadm]
Более 160 тыс. человек прошли диспансеризацию в Подольской областной клинической больнице с начала 2025 года. Об этом сообщили в администрации округа.
В Подмосковье запустили СМС-информирование о возможности пройти диспансеризацию, отметили до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.
В Подольске по итогам медосмотров у 660 пациентов выявили сахарный диабет, а у 204 — онкологические заболевания.
В больнице отметили, что в последнее время все больше молодых людей проявляют заботу о здоровье и приходят на диспансеризацию.
Ранее важность программы диспансеризации отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.