Диспансеризацию в Подольской областной клинической больнице с января прошли 160 тыс. жителей

Более 160 тыс. человек прошли диспансеризацию в Подольской областной клинической больнице с начала 2025 года. Об этом сообщили в администрации округа.

В Подмосковье запустили СМС-информирование о возможности пройти диспансеризацию, отметили до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Подольске по итогам медосмотров у 660 пациентов выявили сахарный диабет, а у 204 — онкологические заболевания.

В больнице отметили, что в последнее время все больше молодых людей проявляют заботу о здоровье и приходят на диспансеризацию.

Ранее важность программы диспансеризации отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.