В сентябре после капитального ремонта откроется Озерская больница «Коломенской ЦРБ»

В городе Озеры городского округа Коломна на улице Ленина, 73а, стр. 3 идет капитальный ремонт Озерской больницы «Коломенской центральной районной больницы». По данным пресс‐службы Министерства строительного комплекса Московской области, на текущий момент готовность объекта составляет 85%.

На строительной площадке задействовано более 50 специалистов. В настоящее время рабочие выполняют комплекс важных задач: монтируют инженерные системы, укладывают напольное покрытие из керамогранита, выравнивают поверхности стен и потолков на лестничных клетках, устанавливают подвесные потолки. Завершение всех работ запланировано на сентябрь 2026 года.

Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 24 реабилитационных центра региона поступит около 300 единиц современного оборудования.