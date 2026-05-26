В Ожерелье заработал музей СВО: участники боевых действий будут лично проводить экскурсии

В Ожерелье на базе «Центра военно-патриотического воспитания» состоялось открытие мини-музея, посвященного специальной военной операции. На торжественную церемонию собрались представители местной власти, члены общественной организации «Боевое братство», ветераны спецоперации, волонтеры, а также воспитанники центра, сообщил REGIONS.

Экспозиция нового музея уже насчитывает первые экспонаты. Среди них — личные вещи военнослужащих, их документы и снимки, боевые награды, а также образцы стрелкового оружия и полевой экипировки.

Как рассказал основатель музея, который также является руководителем центра и ветераном СВО Вадим Николин, проводить экскурсии будут непосредственно участники боевых действий. У них получится передавать свой опыт подрастающему поколению без казенных фраз и штампов — искренне и от сердца.

В дар новому музею депутат Мособлдумы Андрей Голубев преподнес свою авторскую книгу «Южные рубежи Подмосковья. Московская область в Битве за Москву». Парламентарий обратил внимание присутствующих на важнейшую роль тех событий, произошедших 85 лет назад, и провел четкую параллель между ратным подвигом предков и доблестью современных защитников Отечества.

«Музей должен стать не просто хранилищем вещей, а местом живого общения, где ребята узнают о настоящем героизме и самоотверженности наших солдат. Уверен, такие инициативы воспитывают у молодежи гордость за свою страну», — отметил Голубев.

В завершение церемонии депутат поблагодарил всех, кто помог создать этот музей, и подчеркнул важность чтить память о подвигах героев и передавать эту память будущим поколениям.

