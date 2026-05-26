«Вот такой красавчик!»: житель Раменского нашел аммонит возрастом 150 млн лет

Житель Раменского Артем Воробьев поделился в своих социальных сетях необычной находкой. Он обнаружил редкую ракушку-аммонит, возраст которой, по оценкам, составляет около 150 млн лет, сообщил REGIONS.

Мужчина признался, что вернулся к своему полузабытому увлечению — палеонтологии. Раскопки он проводил в самом глубоком карьере Раменского горно-обогатительного комбината, расположенном в Еганово. Результат не заставил себя ждать.

«Вот такой красавчик! Если кто не понял, это амонит», — написал он, сопроводив пост фотографией находки.

Как пояснил сам коллекционер, извлеченные из земли окаменелости на воздухе очень быстро теряют свой естественный блеск и тускнеют. Поэтому находка требует срочной консервации. Знакомые подсказали ему, по их мнению, простой и доступный метод сохранить ракушку — обработать ее обычным клеем ПВА.

Аммониты — это древние головоногие моллюски, которые населяли моря планеты миллионы лет назад и давно вымерли. Окаменевшие остатки их раковин в большом количестве обнаруживают в породах, относящихся к юрскому и меловому геологическим периодам.

