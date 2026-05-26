Свыше 7,2 тыс. жителей Наро-Фоминска проголосовали за благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Московской области проходит 6-е голосование за благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Формирование комфортной городской среды». За месяц в нем приняли участие уже более 442 тыс. жителей региона. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
В списке для голосования Наро‐Фоминска — 3 территории. Пешеходная зона по улице Ленина лидирует с результатом 3,8 тыс. голосов. Это оживленное место, которое может стать еще более комфортным для прогулок и отдыха горожан.
Сквер у Дома культуры «Апрелевка» на Комсомольской улице набрал 2,4 тыс. голосов. Сквер у Дома культуры на Кировской улице получил поддержку 900 жителей.
Победивший объект начнут благоустраивать в следующем году. Работы будут направлены на создание современной, функциональной и эстетически привлекательной среды.
