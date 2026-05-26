Семь ударов костылем: в ДНР задержали рецидивиста, который избил любимую до перелома пальца и сотрясения

Пьяная ссора на территории ДНР закончилась кровавым побоищем. 43-летний мужчина схватил костыль и нанес своей гражданской жене семь ударов по всему телу. Итог: закрытая черепно-мозговая травма, перелом пальца и десятки кровоподтеков. Теперь агрессору грозит до пяти лет колонии. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не нашел другого аргумента в споре, кроме костыля. Семь ударов — по голове, туловищу, конечностям. Женщина чудом осталась жива. Медики диагностировали у нее множественные гематомы, закрытую черепно-мозговую травму и перелом пальца.

На момент написания новости мужчина уже задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия. То, что костыль признали оружием, добавляет статье веса. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

