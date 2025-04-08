Для школьников в Химках прошел открытый урок о «Русских Витязях»

В Химках на территории лицея № 7 прошел открытый урок, посвященный дню рождения авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках него учитель истории Владимир Данилин рассказал школьникам об авиационном подразделении, его истории и значении для отечественной авиации. Им показали фрагменты документальных фильмов, посвященных группе и развитию российской военной авиации.

«Легендарная авиационная группа представляет собой элиту российских ВКС. Летчики «Русских Витязей» демонстрируют высочайшее мастерство, выполняя сложнейшие элементы в групповом и одиночном пилотаже», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Авиационную группу создали в 1991 году, она стала одной из самых известных пилотажных групп в мире. Муниципальный депутат Николай Томашов подчеркнул, что в молодежи важно воспитывать дух патриотизма особенно тогда, когда «Россия отстаивает свои национальные интересы» в ходе проведения специальной военной операции. Урок прошел в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.