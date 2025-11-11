Для студентов Подольска провели экскурсию в местном управлении МВД

В Подольске для студентов колледжей провели экскурсию в управлении МВД России по городскому округу. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел.

До этого сотрудников МВД с профессиональным праздником поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В экскурсии приняли участие 20 студентов Московского областного современного колледжа, колледжа РГУТИС и Многопрофильного колледжа № 1. Ребята учатся на юристов и специалистов в области правоохранительной деятельности.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев провел совещание с правоохранительным блоком региона.