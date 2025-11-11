Для студентов Подольска провели экскурсию в местном управлении МВД
Студенты колледжей Подольска познакомились с историей МВД
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске для студентов колледжей провели экскурсию в управлении МВД России по городскому округу. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел.
До этого сотрудников МВД с профессиональным праздником поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В экскурсии приняли участие 20 студентов Московского областного современного колледжа, колледжа РГУТИС и Многопрофильного колледжа № 1. Ребята учатся на юристов и специалистов в области правоохранительной деятельности.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев провел совещание с правоохранительным блоком региона.