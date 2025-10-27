Губернатор Подмосковья обсудил с правоохранительным блоком безопасность в День народного единства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком региона вопросы обеспечения контроля в коммунальной сфере и вопросы безопасности граждан в период празднования Дня народного единства.

«Мы вынесли ряд вопросов, которые требуют совместных решений. Это и инвестиционный блок, и блок ЖКХ. Безусловно, коснемся темы специальной военной операции. Ну и, конечно, накануне праздничной недели для нас очень важно обеспечить все, что связано с безопасностью общественных мест, мест отдыха людей. Это также требует особого внимания», - сказал губернатор.

Воробьев отметил, что в первые дни ноября в области будет проходить множество массовых мероприятий в парках, ДК, концертных залах и на открытых площадках. Он подчеркнул, что нужно усилить контроль за порядком в этот период.

В Подмосковье благодаря федеральной поддержке реализуется масштабная программа по теплу, рассчитанная на три года. Она охватывает более 600 км сетей, 143 ЦТП и 246 котельных. В этом году в работе около 500 объектов.

Губернатор напомнил, что все ресурсоснабжающие организации Подмосковья переходят на новый стандарт работы, который предполагает трансформацию аварийно-диспетчерских служб.

Также на совещании отметили важность системы «Безопасный регион». В области к ней подключены более 162 тыс. камер, половина из них оснащена функциями искусственного интеллекта. С начала года установили уже 12,8 тыс. камер, в планах до конца года установить еще 3 тыс. таких объектов.

Ранее губернатор осмотрел объекты теплоснабжения в Ступино, на которых ведется модернизация.