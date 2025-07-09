Для ветеранов СВО и их семей из Химок организовали праздничные мероприятия
Праздничные мероприятия для ветеранов СВО и их семей прошли в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках в День семьи, любви и верности организовали праздничные мероприятия для членов отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Так, в многофункциональном социальном комплексе «Восход» подготовили концерт с творческими выступлениями артистов. В мероприятии приняла участие лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная. Кроме того, для жен военных были доступны бьюти-услуги парикмахеров и визажистов.
«Моя женя для меня не просто супруга, но и мой друг, причем самый лучший. И это, наверное, и есть настоящая семья, когда твоя вторая половинка — и твоя жена и просто близкий друг, все вместе, в одном человеке», — поделился ветеран СВО Александр Краснов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.