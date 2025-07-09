Для ветеранов СВО и их семей из Химок организовали праздничные мероприятия

«Моя женя для меня не просто супруга, но и мой друг, причем самый лучший. И это, наверное, и есть настоящая семья, когда твоя вторая половинка — и твоя жена и просто близкий друг, все вместе, в одном человеке», — поделился ветеран СВО Александр Краснов.