Для ветеранов СВО и их семей из Химок организовали праздничные мероприятия

Праздничные мероприятия для ветеранов СВО и их семей прошли в Химках

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Фото: [Администрация г. о. Химки]

В Химках в День семьи, любви и верности организовали праздничные мероприятия для членов отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, в многофункциональном социальном комплексе «Восход» подготовили концерт с творческими выступлениями артистов. В мероприятии приняла участие лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная. Кроме того, для жен военных были доступны бьюти-услуги парикмахеров и визажистов.

«Моя женя для меня не просто супруга, но и мой друг, причем самый лучший. И это, наверное, и есть настоящая семья, когда твоя вторая половинка — и твоя жена и просто близкий друг, все вместе, в одном человеке», — поделился ветеран СВО Александр Краснов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев  встретился  с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.

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