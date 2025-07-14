Для жителей Химок организовали лекции о подвиге русской армии в Полтавской битве
Лекции о подвиге русской армии в Полтавской битве прошли в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» организовали патриотическую лекцию, посвященную годовщине победы русской армии в Полтавской битве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участниками мероприятия стали воспитанники ОУСЦ «Планерная», активные жители округа, а также депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов. Им рассказали об исторических фактах, связанных с этим сражением.
«Полтавская битва — пример того, как народ способен защитить свою страну даже в самые тяжелые времена. Мы обязаны помнить о таких победах и передавать эту память молодежи», — сказал Мирзонов.
Кроме того, подобная лекция прошла в гимназии № 23 микрорайона Сходня, где выступила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.