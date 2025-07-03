Для жителей Химок организовали открытый показ фильма «Порох»
Открытый показ фильма «Порох» организовали в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках на базе школы № 1 провели патриотическую лекцию, в рамках которой жителям рассказали о роли фильма «Порох» в развитии советской киноиндустрии и показали саму картину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Мероприятие прошло в рамках патриотической программы под лозунгом «Успех V единство поколений». В ходе ее реализации для граждан проходят мастер-классы, встречи с участниками специальной военной операции и не только.
«Фильм Виктора Аристова вышел на экраны сорок лет назад. Но он не теряет актуальности и в наши дни. Эта захватывающая историческая драма рассказывает о жизни и подвигах партизан, сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнула директор школы № 1, депутат Галина Болотова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.