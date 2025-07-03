Для жителей Химок организовали открытый показ фильма «Порох»

«Фильм Виктора Аристова вышел на экраны сорок лет назад. Но он не теряет актуальности и в наши дни. Эта захватывающая историческая драма рассказывает о жизни и подвигах партизан, сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнула директор школы № 1, депутат Галина Болотова.