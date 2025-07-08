Для жителей Химок организовали творческую встречу ко Дню семьи, любви и верности

В Химках на базе выставочного комплекса «Артишок» организовали творческую встречу, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности, участниками стали представители творческого сообщества, молодежи и старшего поколения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. С приветственным словом к участникам обратились муниципальные депутаты Николай Томашов и Валентин Герасимов.

«Семья — это основа всего. Это то, что дает человеку силу, поддержку и веру. Праздник любви и верности важный символ нашего культурного кода. Он объединяет поколения и напоминает о том, как важно хранить тепло в семьях и уважение друг к другу», — отметил Николай Томашов.

В рамках встречи гости узнали об истории праздника, а также приняли участие в мастер-классе по изготовлению символа чистоты и света внутри семьи — ромашки. Кроме того, перед ними выступил участник специальной военной операции Владимир Коннов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.