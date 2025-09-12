Для жителей Химок организуют фестиваль экшн-спорта

В воскресенье, 14 сентября, в Химках организуют фестиваль детской безопасности и культуры разумного экстрима «Скейт-парк — второй дом», приуроченный ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Показательные выступления и мастер-классы проведут на скейт-площадке в парке «Экоберег». Представители школы разумного экстрима «Равновесие» помогут детям научиться кататься на скейте, трюковом велосипеде и самокате. Кроме того, они расскажут о правилах безопасности в экстрим-парках.

Зарегистрироваться для участия можно здесь. При себе нужно будет иметь распечатанное и подписанное у родителей согласие на участие.

Фестиваль пройдет при поддержке российского движения детей и молодежи «Движение первых».

*Возрастное ограничение 6+