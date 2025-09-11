Для жителей Химок организуют выставку «Победа. Память. Герои»

В Химках ко Дню города организуют выставку «Победа. Память. Герои», в экспозиции на территории школы №8 имени В. И. Матвеева представят трофейные снаряды, привезенные с передовой зоны специальной военной операции, и экспонаты со школьных музеев округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В мероприятии примут участие образовательные учреждения «Лига первых», «Наследие», «Триумф», лицеи №7 и №15, средние школы №14 и №31, Аэрокосмический лицей. Они представят стенды с уникальными экспонатами времен Великой Отечественной войны, документами, фотографиями и личными вещами Героев Советского Союза. Увидеть их смогут все желающие, выставка пройдет в пятницу, 12 сентября, с 14:00 до 17:00 по адресу: улица Маяковского, дом 23а (школа №8).

«Эта выставка – наш общий вклад в сохранение исторической правды и воспитание будущего поколения граждан России», – подчеркнула директор школы №8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+