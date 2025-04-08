Для жителей Химок проведут кинопоказы и лекции о взятии крепости Кенигсберг советскими войсками

В Химках в среду, 9 апреля, организуют патриотические мероприятия, приуроченные к исторической дате — взятию крепости Кенигсберг советскими войсками. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, на базе МСК «Восход» пройдут кинопоказ документального фильма «Дороги Победы». Кенигсберг и беседа, посвященная хронологии исторического события. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная уточнила, что мероприятие пройдет в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Кроме того, в ФОКе «Новатор» приглашенные спикеры расскажут о подвиге калининградца, подполковника Сергея Чебнева, который получил звание Героя России в ходе боев в Курской области в августе 2024 года.

«На встрече перед участниками выступят заслуженный летчик-испытатель России, ветеран боевых действий, полковник в отставке — Аркадий Газарян, который расскажет о важности добровольческой работы в городском округе», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.