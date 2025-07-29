Для жителей Химок проведут выездную администрацию по вопросам здравоохранения
Выездную администрацию по вопросам здравоохранения проведут в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В подмосковных Химках в четверг, 31 июля, пройдет выездная администрация по вопросам здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В мероприятии примут участие представители Министерства здравоохранения Московской области, профильных управлений администрации по социальной работе и вопросам медицины. Оно пройдет с 18:00 до 20:00 в поликлинике №2 на улице Лавочкина, дом №22.
В рамках выездной администрации местные жители смогут получить консультацию по вопросам медицинского обслуживания, работе поликлиник, записи к врачам и и другим темам в сфере здравоохранения.
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