Для жителей Химок провели видеолекторий ко Дню дружбы и единения славян

В День дружбы и единения славян в Химках на базе Детской школы искусств имени Верстовского организовали видеолекторий «Мы вместе», посвященный богатству культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В мероприятии приняли участие воспитанники школы, их родители и педагоги, а также почетные гости. Они узнали о народных костюмах, обрядах, хореографии, прикладном искусстве славян и не только. Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что сохранение истоков особенно важно сейчас, когда проходит специальная военная операция.

«День дружбы и единения славян — это напоминание о том, что сила нашего народа — в сплоченности, в общей истории, в культуре, которую мы с любовью сохраняем и передаем», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Отметим, что видеолекторий прошел в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.