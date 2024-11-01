Дневной стационар детского отделения открыли в областном онкодиспансере

Дневной стационар детского отделения №7 открыли в областном онкологическом диспансере, передает Министерство здравоохранения Московской области. Он рассчитан на 30 коек.

Стационар будет работать в несколько смен. Его открытие позволит расширить возможности учреждения в оказании медицинской помощи детям со всего региона.

«Лечение проводится по современным программам, используя весь арсенал доступных в настоящее время методов терапии», - рассказал главврач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

По его словам, в год в учреждении проходят лечение две с половиной тысячи маленьких пациентов.