До конца года в санаториях страны бесплатно отдохнут 8,2 тысячи льготников из Подмосковья

До конца текущего года в санаториях страны бесплатно отдохнут 8,2 тысячи льготников из Подмосковья, рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

С января в санаториях страны бесплатно отдохнули уже двадцать пять с половиной тысяч подмосковных льготников. Наибольшей популярностью пользовались санатории на Черном море.

Получить бесплатную путевку в санаторий могут региональные и федеральные льготники, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Процесс получения путевки в области полностью оцифрован, а сама путевка является электронной. Получить ее или проверить очередность получения можно на сайте госуслуг региона.