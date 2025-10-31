Добровольцы Подольска вошли в состав жюри регионального этапа конкурса амбассадоров «Волонтеров Подмосковья»
Фото: [t.me/podolskadm]
Волонтеры из Подольска вошли в число членов жюри регионального этапа конкурса амбассадоров «Волонтеров Подмосковья». Мероприятие организовано при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.
В рамках этапа конкурса 200 активистов со всего Подмосковья состязались за звание лучших. Им нужно было выполнить различные задания на оценку компетенций и защитить свои проекты.
Жюри определит 100 самых талантливых и целеустремленных конкурсантов. Они смогут принять участие в образовательном интенсиве, который пройдет в ноябре.
Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев поздравил подмосковных волонтеров с Днем добровольца.